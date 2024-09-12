Глава МИД КНР: другие страны не повлияют на ирано-китайские отношения

Ахмадиан и Ван И провели встречу в Санкт-Петербурге на полях встречи представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Во время встречи, Ван И сказал, что Исламская Республика Иран является великой региональной державой, подчеркнув, что Китай придерживается соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. "Кроме того, мы рассматриваем новые направления сотрудничества", сказал китайский министр.

"Пекин и Тегеран сталкиваются с одинаковыми вызовами и угрозами. Поэтому мы должны сотрудничать друг с другом и препятствовать усилиям США против Ирана, России и Китая", добавил он.

"Мы готовы укреплять сотрудничество в рамках транспортных коридоров", сказал Ван И.

На этом заседании секретарь Высшего совета национальной безопасности, ссылаясь на начало работы нового иранского правительства во главе с Масудом Пезешкианом, сказал, что новое правительство Исламской Республики Иран также имеет неизменимую политику в отношении Китая и намерено развивать двусторонние отношения.

"На повестке дня стоит содействие реализации документа о долгосрочном сотрудничестве между Исламской Республикой Иран и Китаем и устранение препятствий на пути к нему", добавил он.

Он отметил, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Ираном и Китаем способствует укреплению регионального и международного мира и стабильности.