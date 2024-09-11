11 сент. 2024 г., 14:05
Новости ID: 85593790
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия сделала акцент на уважении к праву суверенитета Ирана в ходе встречи с представителями иранских органов безопасности

11 сент. 2024 г., 14:05
Новости ID: 85593790
Россия сделала акцент на уважении к праву суверенитета Ирана в ходе встречи с представителями иранских органов безопасности

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - В среду началось заседание высокопоставленных должностных лиц по вопросам безопасности стран-членов БРИКС в Санкт-Петербурге, Россия, с участием Али Акбара Ахмадияна, и Россия сделала акцент на уважении к праву суверенитета Ирана в ходе встречи с представителями иранских органов безопасности.

Групповая фотография руководителей делегаций стран-членов БРИКС стала официальным началом этого заседания.

Исламская Республика Иран, которая присоединилась к группе БРИКС в начале 2024 года, впервые участвует в этом заседании в качестве члена.

На полях этого саммита вчера вечером Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, в беседе с Али Акбаром Ахмадияном, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, подчеркнул неизменную и постоянную политику своей страны в отношении Зангезура.

Шойгу во вторник на этой встрече, состоявшейся на полях саммита высокопоставленных должностных лиц по безопасности группы БРИКС в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия привержена предыдущим договоренностям с Тегераном относительно Зангезура, и политика Москвы в этом вопросе не изменилась.

Секретарь Совета безопасности России добавил, что Москва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран в отношении Трех островов.

Ахмадиян, секретарь Высшего совета национальной безопасности, также подчеркнул готовность нашей страны к расширению сотрудничества во всех областях, особенно в экономической сфере, на этой встрече.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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