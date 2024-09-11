Групповая фотография руководителей делегаций стран-членов БРИКС стала официальным началом этого заседания.

Исламская Республика Иран, которая присоединилась к группе БРИКС в начале 2024 года, впервые участвует в этом заседании в качестве члена.

На полях этого саммита вчера вечером Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, в беседе с Али Акбаром Ахмадияном, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, подчеркнул неизменную и постоянную политику своей страны в отношении Зангезура.

Шойгу во вторник на этой встрече, состоявшейся на полях саммита высокопоставленных должностных лиц по безопасности группы БРИКС в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия привержена предыдущим договоренностям с Тегераном относительно Зангезура, и политика Москвы в этом вопросе не изменилась.

Секретарь Совета безопасности России добавил, что Москва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран в отношении Трех островов.

Ахмадиян, секретарь Высшего совета национальной безопасности, также подчеркнул готовность нашей страны к расширению сотрудничества во всех областях, особенно в экономической сфере, на этой встрече.