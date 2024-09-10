10 сент. 2024 г., 19:35
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85592948
T T
0 Persons

Обвинения в адрес Ирана о поставках оружия призваны скрыть соучастие в геноциде в секторе Газа

10 сент. 2024 г., 19:35
Новости ID: 85592948
Обвинения в адрес Ирана о поставках оружия призваны скрыть соучастие в геноциде в секторе Газа

Тегеран, 10 сентября. ИРНА — Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что обвинения Запада в том, что Иран передал оружие другим странам, являются «обманчивой пропагандой», направленной на сокрытие их военной поддержки израильского геноцида в секторе Газа.

«Такая дезинформация не должна отвлекать внимание мира от их ответственности за работу по прекращению военных преступлений и массовых убийств израильским режимом и привлечению его сторонников к ответственности», — сказал Канаани в сообщении на X во вторник.

США и некоторые западные страны обвинили Иран в отправке баллистических ракет в Россию для использования в войне на Украине.

Канаани заявил, что такие обвинения направлены только на то, чтобы отвлечь внимание общественности от их соучастия в израильских военных преступлениях в секторе Газа, где с начала войны было убито более 41 000 палестинцев, около 70% из которых — женщины и дети.

Он также отметил, что несколько европейских стран, которые называют себя поборниками прав человека, способствовали геноциду и военным преступлениям в Газе, поставляя смертоносное оружие израильскому режиму в течение последних одиннадцати месяцев.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .