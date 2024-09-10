Обвинения в адрес Ирана о поставках оружия призваны скрыть соучастие в геноциде в секторе Газа

«Такая дезинформация не должна отвлекать внимание мира от их ответственности за работу по прекращению военных преступлений и массовых убийств израильским режимом и привлечению его сторонников к ответственности», — сказал Канаани в сообщении на X во вторник.

США и некоторые западные страны обвинили Иран в отправке баллистических ракет в Россию для использования в войне на Украине.

Канаани заявил, что такие обвинения направлены только на то, чтобы отвлечь внимание общественности от их соучастия в израильских военных преступлениях в секторе Газа, где с начала войны было убито более 41 000 палестинцев, около 70% из которых — женщины и дети.

Он также отметил, что несколько европейских стран, которые называют себя поборниками прав человека, способствовали геноциду и военным преступлениям в Газе, поставляя смертоносное оружие израильскому режиму в течение последних одиннадцати месяцев.