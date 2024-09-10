Глава МВД Ирана поблагодарил саудовского коллегу за поздравительное послание

Министр внутренних дел Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сауд бин Наиф бин Абдель Азиз поздравил с назначением на пост министра внутренних дел Исламской Республики Иран и пожелал ему успехов.

"Желаю этой братской стране все больших успехов, прогресса и процветания", отметил министр внутренних дел Саудовской Аравии.

В ответ на поздравительное послание своего саудовского коллеги министр внутренних дел Искандар Момени выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя странами в новых условиях на основе конструктивного сотрудничества.