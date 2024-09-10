Пезешкиан отправится в Ирак в среду

Визит Пезешкиана в Ирак по официальному приглашению премьер-министра Ирака Мохаммада Шиа аль-Судани станет его первой зарубежной поезкой после того, как он вступил в дольножность президента Ирана.

Президента сопровождает делегация высокопоставленных политических и экономических чиновников.

Помимо официальных встреч с премьер-министром, президентом, председателями парламентов и судебных органов, а также подписания совместных документов о сотрудничестве, Пезешкиан также проведет встречи с бизнесменами и иранцами, проживающими в Ираке.

Кроме того, после официальных визитов в Багдад он посетит города Наджаф и Кербела, чтобы посетить святыни имама Али и Имама Хусейна.