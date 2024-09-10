Канаани призвал международные институты принять срочные меры для пресечения преступлений израильского режима

Канаан решительно осудил жестокое нападение сионистского режима на центр размещения палестинских беженцев в Хан—юнисе и массовое убийство десятков бездомных мирных палестинцев.

"Израильский террористический режим своими безумными нападениями на палестинских гражданских лиц и лагеря беженцев в очередной раз продемонстрировал, что он не придерживается никаких правовых и международных стандартов, а также моральных и гуманитарных принципов", отметил он.

Представитель МИД Ирана подчеркнул что продолжение таких преступлений в течение последних одиннадцати месяцев а также распространение агрессии режима против безопасности суверенитета и территориальной целостности стран региона являются явными и неоспоримыми признаком угрозы международному миру и безопасности, геноцида, военного преступления, этнической чистки и преступления против человечности.

Канаани призвал международные институты особенно Совет Безопасности ООН к немедленным и эффективным действиям по предотвращению и пресечению безудержных преступлений израильского режима на основе Устава ООН и международного права.