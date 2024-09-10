Секретарь ВСНБ Ирана прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече БРИКС

Секретаря Высшего совета национальной безопасности по прибытии в петербургский международный аэропорт Пулково. встретил посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали и член правительства Санкт-Петербурга, глава комитета по международным отношениям Евгений Григорьев

Встреча высокопоставленных силовиков стран БРИКС, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Эфиопию и Саудовскую Аравию, пройдет 10-12 сентября в Санкт-Петербурге..

Помимо встречи членов БРИКС, также пройдет совместная встреча с участием высокопоставленных представителей силовых ведомств ряда южных стран, в том числе Индонезии, Турции, Казахстана, Сербии, Таиланда, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана, Никарагуа. , Куба, Азербайджанская Республика, Бахрейн, Бангладеш, Шри-Ланка, Мавритания и Лаос.

В рамках этих двух мероприятий Ахмадиан проведет отдельные встречи с некоторыми из своих коллег.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана обсудит актуальные вопросы по региональным, международным и двусторонним отношения в сфере политики, безопасности и экономики.