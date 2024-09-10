ООН: Израиль силой оружия остановил наш конвой с гуманитарной помощью

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", силы Израиля задержали и угрожали сотрудникам ООН, которые прибыли в Газу для проведения кампании вакцинации против полиомиелита. По его данным, неясно, состоится ли завтра кампания вакцинации против полиомиелита в северной части Газы.

Генеральный комиссар БАПОР в сообщении на платформе X заявил, что конвой Организации Объединенных Наций был остановлен сразу после израильского КПП на мосту Вади-Газа с угрозами задержания сотрудников ООН и с применением оружия. Он также добавил, что бульдозеры нанесли значительный ущерб бронированным автомобилям ООН.

По словам главы агентства, палестинские и международные сотрудники, которые находились в составе этого конвоя, были задержаны более чем на восемь часов, но теперь они освобождены и благополучно вернулись в базу ООН.