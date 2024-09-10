10 сент. 2024 г., 12:19
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Новости ID: 85592431
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ООН: Израиль силой оружия остановил наш конвой с гуманитарной помощью

10 сент. 2024 г., 12:19
Новости ID: 85592431
ООН: Израиль силой оружия остановил наш конвой с гуманитарной помощью

Тегеран, 10 сентября, ИРНА – Силы оккупационного режима Израиля остановили конвой Организации Объединенных Наций с применением оружия и нанесли ущерб автомобилям ООН с использованием бульдозеров. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", силы Израиля задержали и угрожали сотрудникам ООН, которые прибыли в Газу для проведения кампании вакцинации против полиомиелита. По его данным, неясно, состоится ли завтра кампания вакцинации против полиомиелита в северной части Газы.

Генеральный комиссар БАПОР в сообщении на платформе X заявил, что конвой Организации Объединенных Наций был остановлен сразу после израильского КПП на мосту Вади-Газа с угрозами задержания сотрудников ООН и с применением оружия. Он также добавил, что бульдозеры нанесли значительный ущерб бронированным автомобилям ООН.

По словам главы агентства, палестинские и международные сотрудники, которые находились в составе этого конвоя, были задержаны более чем на восемь часов, но теперь они освобождены и благополучно вернулись в базу ООН.

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