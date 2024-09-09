Ансар Алла: Атака Израиля является нарушением суверенитета Сирии и международного права

Политическое бюро йеменского движения Ансар Алла в заявлении заявило: "Мы решительно осуждаем агрессию сионистского режима против Аль-Масьяфа в Сирии, что является вопиющим нарушением суверенитета страны и международного права".

В заявлении также говорится: "Неспособность многих арабских и исламских режимов поддержать палестинский народ в секторе Газа побудила врага стать более высокомерным".

Ансар Алла далее подчеркнул: "Мы заявляем о нашей полной солидарности с братским правительством и народом Сирии и выражаем им и семьям жертв этой ужасной агрессии наши соболезнования. Мы также подчеркиваем законное право Сирии ответить на это преступление и любое другое нарушение на сирийской территории".