9 сент. 2024 г., 20:40
Новости ID: 85591871
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Геополитическое положение Ирана для транзита энергии на Ближнем Востоке

9 сент. 2024 г., 20:40
Новости ID: 85591871
Геополитическое положение Ирана для транзита энергии на Ближнем Востоке

Тегеран, 9 сентября, ИРНА - Министр нефти во время встречи с Генеральным секретарем GECF (Форум стран-экспортеров газа), ссылаясь на геополитическую обстановку в мире и особые условия на газовых рынках, особенно в период глобальных энергетических кризисов, сказал, что Иран, благодаря своему геополитическому положению, может стать подходящим центром и перекрестком для обмена и транзита энергии в регионе и играть роль энергетического хаба.

Мохсен Пакнежад сегодня на встрече с Мохаммадом Хамелем, Генеральным секретарем GECF, который приехал в Тегеран для обсуждения и координации по проведению 26-го министерского совещания GECF в ноябре, подчеркнул, что Иран является одним из основных учредителей этого форума, и проведение 26-го министерского совещания в начале правительства 14-го созыва считается благоприятным знаком.

Он добавил, что, как первое министерское совещание GECF в 2001 году было проведено в Тегеране и принесло положительные результаты для членов, ожидается, что это совещание также при максимальном участии принесет ценные достижения для всех членов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .