Геополитическое положение Ирана для транзита энергии на Ближнем Востоке

Мохсен Пакнежад сегодня на встрече с Мохаммадом Хамелем, Генеральным секретарем GECF, который приехал в Тегеран для обсуждения и координации по проведению 26-го министерского совещания GECF в ноябре, подчеркнул, что Иран является одним из основных учредителей этого форума, и проведение 26-го министерского совещания в начале правительства 14-го созыва считается благоприятным знаком.

Он добавил, что, как первое министерское совещание GECF в 2001 году было проведено в Тегеране и принесло положительные результаты для членов, ожидается, что это совещание также при максимальном участии принесет ценные достижения для всех членов.