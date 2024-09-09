9 сент. 2024 г., 19:51
Новости ID: 85591832
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Неутомимые комбинированные атаки "Хезболла" на позиции армии сионистского режима

9 сент. 2024 г., 19:51
Новости ID: 85591832
Неутомимые комбинированные атаки "Хезболла" на позиции армии сионистского режима

Тегеран, 9 сентября, ИРНА - "Хезболла" Ливана сообщила о нескольких ракетных, беспилотных и артиллерийских атаках на три базы армии сионистского режима на севере Израиля.

"Хезболла" в своем первом заявлении сообщила: «В поддержку стойкого и решительного палестинского народа и их храброй и достойной борьбы, и в ответ на атаки врага на деревни и безопасные дома на юге Ливана, особенно в поселке "Хирбе Салам", моджахеды Исламского сопротивления Ливана атаковали штаб бригады "Голани" и штаб 621-го батальона в лагере "Шарага" на севере Акры, и в этой атаке было поражено место дислокации офицеров и военнослужащих противника.

В другом заявлении "Хезболла" сообщила, что она ударила ракетами "Катюша" по новому штабу командования бригады на юге лагеря "Яара".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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