Иранский врач получил золотую медаль на Американском фестивале изобретений

Всемирная федерация изобретений и инноваций дважды в год проводит фестивали для новых медицинских изобретений и инноваций, один раз в Америке и один раз в Европе, где представляются глобальные разработки и инвесторы из разных стран демонстрируют новые идеи.

Доктор Хосейн Гасеми, имеющий степень в области гематологии и онкологии взрослых, стал вторым производителем в мире продукта - спрея-покрытия для ран и ожогов, содержащего секреты стволовых клеток, и занял лидирующую позицию.

Он сказал журналистам, что этот спрей содержит секреты стволовых клеток, обладающих восстановительными свойствами. Этот продукт в порошкообразной и спрейнобразной форме наносится на раны и ожоги, образуя покрытие.

Он не позволяет жидкостям организма вытекать и предотвращает проникновение внешних факторов, таких как бактерии и грибки, вызывающих инфекции. При этом вещества и секреции внутри раны способствуют регенерации поврежденного участка, особенно при тяжелых ожогах и ранах, не поддающихся лечению.