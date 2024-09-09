Канани опроверг новости о «поддельном Зангезурском коридоре»

Как отметил Канани, основой для новостей и аналитических материалов, опубликованных относительно Кавказа и заявленных коридоров, являются поездка господина Путина в Баку, интервью Лаврова и заявления официального представителя МИД России.

«Эти факты и высказывания создали основу для выдвижения различных теорий, некоторые из которых противоречат развитию отношений с Ираном, и я должен подчеркнуть, что вам следует обратиться к точному тексту этих заявлений», - заявил он.

Он продолжил: «Мы будем продолжать поддерживать снятие блокады с коммуникаций и путей сообщения в регионе и продвижение повестки дня мира между Баку и Ереваном. Мир на Кавказе выгоден для всех стран региона. Некоторые державы, находящиеся за пределами региона, хотят превратить Кавказ в нестабильный регион, и их приоритетом не является мир».

Официальный представитель Министерства иностранных дел заявил: «Мы подчеркиваем, что мы решительно поддерживаем укрепление механизма регионального сотрудничества на основе существующей модели 3+3. В этом отношении были встречи, и предстоит еще одна встреча».

Канани добавил: «Иран поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе, и мы приветствуем снятие блокады с линий сообщения в рамках суверенитета стран региона. Эта структура может помочь в укреплении мира в регионе».

Он также добавил: «Мы также четко выражаем свое несогласие с любыми изменениями границ, которые противоречат политической независимости стран, и выступаем против изменения международных границ».