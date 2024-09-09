Канани заявил, что возобновление СПВД обусловлено возвращением других сторон в рамках Соглашения

Он продолжил: к сожалению, западные партнеры не позволили реализовать и успешно завершить многосторонний дипломатический путь, и мы считаем, что путь к соглашению по-прежнему может оставаться открытым при условии, что другие стороны проявят практическую волю к возрождению СВПД, и мы считаем, что у противоположной стороны по-прежнему есть дипломатическая возможность.

Официальный представитель МИД заявил, что состоялись хорошие переговоры между министром иностранных дел господином Арагчи и верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем.