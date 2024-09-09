9 сент. 2024 г., 14:44
Новости ID: 85591559
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Канани заявил, что возобновление СПВД обусловлено возвращением других сторон в рамках Соглашения

9 сент. 2024 г., 14:44
Новости ID: 85591559
Канани заявил, что возобновление СПВД обусловлено возвращением других сторон в рамках Соглашения

Тегеран, 9 сентября, ИРНА - Официальный представитель МИД Насер Канани заявил, что возобновление соглашения обусловлено возвращением других сторон в рамках СВПД, и соглашение может быть возобновлено, когда другие стороны вернутся к своим обязательствам, и Иран никогда не отходил от стола переговоров и считает переговоры дипломатическим средством для обеспечения своих интересов.

Он продолжил: к сожалению, западные партнеры не позволили реализовать и успешно завершить многосторонний дипломатический путь, и мы считаем, что путь к соглашению по-прежнему может оставаться открытым при условии, что другие стороны проявят практическую волю к возрождению СВПД, и мы считаем, что у противоположной стороны по-прежнему есть дипломатическая возможность.

Официальный представитель МИД заявил, что состоялись хорошие переговоры между министром иностранных дел господином Арагчи и верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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