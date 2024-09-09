Утверждение о нападении на один из центров, связанных с Ираном в Сирии, абсолютно не соответствует действительности: Канани

Официальный представитель МИД Насер Канани на своей еженедельной пресс-конференции с журналистами сегодня утром, в понедельник, заявил: "Что касается самоотверженной операции иорданского гражданина против сионистского режима, следует отметить, что этот режим является злокачественной опухолью и абсолютным злом в регионе".

Он сказал: "Реальность в том, что сионистский режим из-за ужасающих военных преступлений, совершенных в Газе и недавно на Западном берегу, сам подвергся гневу за свои преступления. Нет сомнений, что мы, Исламская Республика Иран, считаем поддержку Палестины моральной и гуманитарной обязанностью, но попытки сионистского режима связать любой вопрос с Ираном можно считать бегством от реальности".

Официальный представитель МИД добавил: "Израильский режим, продолжая кризис в Газе и настаивая на отсутствии прекращения огня, открыл ворота ада для себя, и это поведение не принесло им никаких достижений".

Официальный представитель МИД заявил: "Один из высокопоставленных представителей сионистского режима сказал, что этот режим ближе к поражению, чем к победе. Мы также решительно осуждаем сегодняшнее утреннее нападение сионистского режима на Сирию, и настойчивость в продолжении преступлений в Газе и нападении на территорию соседей показывает, что преступные действия не ограничиваются границами Палестины, и для них нет предела в совершении преступлений".

Он сказал: "Спонсоры этого режима должны отказаться от вооружения и поддержки его, а международные организации должны осудить эту практику и предпринять серьезные сдерживающие меры".