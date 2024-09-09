Израиль ничего не знает о туннелях ХАМАС, заявляет освобожденная пленница

Вернувшаяся из сектора Газа израильская пленница Адина Моше заявила, что армия Израиля не знает о туннелях ХАМАС, а израильская спецслужба Шабак потребовала от нее нарисовать карту туннелей сектора Газа.

«Шабак попросил меня нарисовать карту туннелей, но я ответила, что я не художница. Они просили меня это сделать, потому что сами ничего не знают о туннелях. Туннели в секторе Газа очень обширные и длинные, они проходят под землей по всему сектору. В секторе Газа не один туннель, а целая сеть из множества туннелей, которые тянутся бесконечно», - отметила она.

«Военное давление не приведет к возвращению израильских военнопленных, - подчеркнула Моше. - Нетаньяху лжет, он и армия ничего не знают о туннелях ХАМАС в секторе Газа».