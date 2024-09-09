В результате авиаудара Израиля по Сирии погибло 14 человек, 43 ранены

Директор больницы в городе Масьяф, расположенного в западной части провинции Хама в Сирии, Фейсал Гейдар сообщил, что в результате авиаудара Израиля по этому району погибло 4 мирных жителя и 14 человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Вскоре сирийское арабское информационное агентство сообщило о том, что число погибших в результате авиаудара Израиля по городу Масьяф в провинции Хама увеличилось до 14 человек, а число раненых – до 43.

«В воскресенье вечером, около 23:20, израильские войска атаковали военные объекты в центральной части Сирии, нанеся удар с северо-запада Ливана», - заявил САНА сирийский военный чиновник.