9 сент. 2024 г., 11:18
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В результате авиаудара Израиля по Сирии погибло 14 человек, 43 ранены

9 сент. 2024 г., 11:18
??????? ID: 85591214
В результате авиаудара Израиля по Сирии погибло 14 человек, 43 ранены

Тегеран, 9 сентября, ИРНА – В результате авиаудара Израиля по городу Масьяф на западе провинции Хама погибло 14 человек и 43 получили ранения. Об этом сообщило сирийское арабское информационное агентство (САНА).

Директор больницы в городе Масьяф, расположенного в западной части провинции Хама в Сирии, Фейсал Гейдар сообщил, что в результате авиаудара Израиля по этому району погибло 4 мирных жителя и 14 человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Вскоре сирийское арабское информационное агентство сообщило о том, что число погибших в результате авиаудара Израиля по городу Масьяф в провинции Хама увеличилось до 14 человек, а число раненых – до 43.

«В воскресенье вечером, около 23:20, израильские войска атаковали военные объекты в центральной части Сирии, нанеся удар с северо-запада Ливана», - заявил САНА сирийский военный чиновник.

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