Спецдокладчик ООН призывает к санкциям против Израиля

«Израиль не только препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, но и уничтожает земли и источники продовольствия палестинцев», - сказал он.

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание призвал к введению санкций против Израиля и к оказанию давления на его союзников.

Ранее он в своем докладе подчеркнул, что к декабрю 2023 года жители Газы столкнулись с беспрецедентным уровнем голода, составляя 80% от общего числа голодающих во всем мире. По его словам, в истории войн не было прецедентов такого быстрого распространения голода среди населения.