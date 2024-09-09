9 сент. 2024 г., 09:43
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Новости ID: 85591067
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Спецдокладчик ООН призывает к санкциям против Израиля

9 сент. 2024 г., 09:43
Новости ID: 85591067
Спецдокладчик ООН призывает к санкциям против Израиля

Тегеран, 9 сентября, ИРНА – Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри в понедельник утром призвал к введению санкций против Израиля.

«Израиль не только препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, но и уничтожает земли и источники продовольствия палестинцев», - сказал он.

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание призвал к введению санкций против Израиля и к оказанию давления на его союзников.

Ранее он в своем докладе подчеркнул, что к декабрю 2023 года жители Газы столкнулись с беспрецедентным уровнем голода, составляя 80% от общего числа голодающих во всем мире. По его словам, в истории войн не было прецедентов такого быстрого распространения голода среди населения.

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