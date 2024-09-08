ООН: жители сектора Газа составляют 80% от общего числа голодающих во всем мире

"Голодовать жители сектора Газа начали на второй день войны", заявил Фахри в своем докладе, который он представил Генеральной Ассамблее ООН: «

"Ограниченная помощь, поступающая в сектор Газа, в основном направлялась в центральные и южные районы, в то время как израильский режим приказал жителям сектора Газа переселиться в северные районы", отметил он.

"Примерно в декабре 2023 года жители сектора Газа составляли 80% от голодающего населения мира", уточнил он.

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание заявил, что в истории войн нет записей о том, чтобы страна страдала от голода с такой скоростью, и то, что случилось с 2,3 миллионами палестинцев в этом регионе, является беспрецедентным.

"История преднамеренного голода против палестинского народа восходит к 76 годам назад, то есть ко времени установления (фальшивого режима) Израиля и изгнания палестинского народа со своей земли, и с тех пор Израиль проводил политику голодания палестинской нации", сказал он.