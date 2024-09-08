МИД: Иран никогда не был частью конфликта России и Украины

«Как неоднократно подчеркивалось, Исламская Республика Иран выступает против войны и поддерживает политическое решение для урегулирования разногласий между Россией и Украиной и прекращения военных действий», - сказал Канани в ответ на вопрос корреспондента ИРНА об утверждении об отправке иранских баллистических ракет в Россию.

«Принципиальная позиция Исламской Республики Иран по украинскому кризису остается неизменной, и повторение утверждений о поставках баллистических ракет в Россию преследует политические цели некоторых западных стран и является совершенно безосновательным», - добавил иранский дипломат.

Канани подчеркнул, что военное сотрудничество Исламской Республики Иран и Российской Федерации имеет гораздо более давнюю историю, чем начало украинской войны, и осуществляется в рамках двусторонних соглашений, основано на международных нормах и законах и не имеет отношения к украинскому кризису.