Посол Ирана в России: Пезешкиян и Путин встретятся в рамках предстоящего саммита БРИКС

Казем Джалали заявил при этом заявил: «Пезешкиян, президент Ирана, примет участие в саммите лидеров БРИКС в Казани и планирует встретиться с президентом России».

Посол Ирана добавил: «Я считаю, что президент Ирана примет участие в саммите БРИКС в Казани. В настоящее время мы готовимся к этой поездке, чтобы она была полезной и успешной для двусторонних отношений».

Джалали подчеркнул: «В контексте двусторонних отношений запланированы встречи с Владимиром Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами и иранским сообществом, а также выступление на этом саммите».

Россия приняла на себя председательство в БРИКС в октябре 2024 года. Саммит лидеров БРИКС состоится в Казани. Иран присоединился к БРИКС 1 января 2024 года.