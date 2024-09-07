7 сент. 2024 г., 13:12
Новости ID: 85589301
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Посол Ирана в России: Пезешкиян и Путин встретятся в рамках предстоящего саммита БРИКС

7 сент. 2024 г., 13:12
Новости ID: 85589301
Посол Ирана в России: Пезешкиян и Путин встретятся в рамках предстоящего саммита БРИКС

Тегеран, 7 сентября, ИРНА – Посол Ирана в России заявил, что Пезешкиян примет участие в предстоящем саммите лидеров стран-членов БРИКС в России и встретится с Владимиром Путиным и другими лидерами стран.

Казем Джалали заявил при этом заявил: «Пезешкиян, президент Ирана, примет участие в саммите лидеров БРИКС в Казани и планирует встретиться с президентом России».

Посол Ирана добавил: «Я считаю, что президент Ирана примет участие в саммите БРИКС в Казани. В настоящее время мы готовимся к этой поездке, чтобы она была полезной и успешной для двусторонних отношений».

Джалали подчеркнул: «В контексте двусторонних отношений запланированы встречи с Владимиром Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами и иранским сообществом, а также выступление на этом саммите».

Россия приняла на себя председательство в БРИКС в октябре 2024 года. Саммит лидеров БРИКС состоится в Казани. Иран присоединился к БРИКС 1 января 2024 года.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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