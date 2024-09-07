Иран опроверг обвинения в поставках баллистических ракет в Россию

«Позиция Исламской Республики Иран в отношении украинского конфликта не изменилась. Иран считает негуманным отправку военной помощи воюющим сторонам, которая приводит к увеличению человеческих жертв и разрушений, а также отдаляет от переговоров о прекращении огня. Поэтому Иран не только сам не предпринимает таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия воюющим сторонам в конфликте», - заявил Ирвани в пятницу по местному времени, отвечая на вопросы о сообщениях, утверждающих, что Иран поставляет баллистические ракеты в Россию.

Ранее иранский посол при ООН отверг безосновательные и вводящие в заблуждение обвинения США, Великобритании и Франции в отношении роли Тегерана в украинском конфликте. Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не могут отрицать неоспоримый факт, что поставки западного и передового оружия, особенно со стороны США, затянули войну в Украине и нанесли ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.