ХАМАС осудило убийство американской женщины, выступавшей за Палестину

ХАМАС в своем заявлении назвало убийство 26-летней Аиша Нур Эзги во время еженедельной демонстрации в Джебель-Сабихе в деревне Бейта к югу от города Наблус отвратительным преступлением и частью цепочки преступлений оккупационного режима против иностранных защитников палестинского вопроса.

Как отмечается в документе, десятки защитников палестинского вопроса погибли от выстрелов израильских военных, самым известным из которых является Рэйчел Корри, погибшая в 2003 году под гусеницами израильского танка.

ХАМАС призвало мировое сообщество, ООН и все международные политические, правовые, гуманитарные и судебные органы предпринять шаги по прекращению преступлений сионистского режима и привлечь его к ответственности за фашистские действия и нарушения международного права.

Палестинское движение ХАМАС также призвало правительство США пересмотреть свою предвзятую политику поддержки преступлений и убийств израильского режима против палестинского народа, которые сегодня привели к гибели американской гражданки от рук армии оккупационного режима.

Нападение израильских военных на мирную демонстрацию палестинцев в Наблусе против строительства израильских поселений на Западном берегу привело к гибели американской женщины.