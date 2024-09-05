Посол Ирана при ООН: мы обеспокоены угрозой террористических групп в получении химического оружия

Амир Саид Иравани, постоянный представитель Ирана при ООН, добавил в четверг по местному времени на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии: «Мы поддерживаем продолжение конструктивного диалога между Сирией и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для решения оставшихся вопросов и завершения этого дела. Этот подход жизненно важен для обеспечения прозрачности, подотчетности и удовлетворительного урегулирования всех нерешенных вопросов».

Иравани подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как активный член ОЗХО, подчеркивает основную важность обеспечения независимой, беспристрастной и профессиональной работы этой организации. Это особенно важно в отношении вопросов, связанных с выполнением обязательств государствами-членами, включая Сирийскую Арабскую Республику.