Сарая аль-Кудс опубликовало заявление об операции палестинского сопротивления на Западном Берегу, известной как «Террор лагерей», и сообщило, что бойцы этой палестинской боевой группировки участвовали в 14 боях с оккупационными силами на разных направлениях. за последние 72 часа.
Сарайя аль-Кудс подчеркнул, что батальон Тулькарем, одна из подгрупп этой группировки боевиков, воевал с оккупационными силами в 7 боевых боях на разных направлениях и взорвал 4 бомбы на пути оккупационной военной техники.
Батальон Тулькарм также подчеркнул, что его бойцы вместе с рядом других палестинских боевиков убили и ранили нескольких из них в битве с сионистской оккупацией.
За последние 72 часа на пути израильской военной техники взорвалось шесть бомб
Тегеран, 4 сентября. ИРНА — Военное подразделение палестинского движения «Исламский джихад» Сарая аль-Кудс сообщило, что бойцы батальона Дженин, одного из подразделений этой боевой группировки, взорвали шесть бомб на Западном Берегу за последние 72 часа на пути оккупационных сил.
Сарая аль-Кудс опубликовало заявление об операции палестинского сопротивления на Западном Берегу, известной как «Террор лагерей», и сообщило, что бойцы этой палестинской боевой группировки участвовали в 14 боях с оккупационными силами на разных направлениях. за последние 72 часа.
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