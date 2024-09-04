За последние 72 часа на пути израильской военной техники взорвалось шесть бомб

Сарая аль-Кудс опубликовало заявление об операции палестинского сопротивления на Западном Берегу, известной как «Террор лагерей», и сообщило, что бойцы этой палестинской боевой группировки участвовали в 14 боях с оккупационными силами на разных направлениях. за последние 72 часа.

Сарайя аль-Кудс подчеркнул, что батальон Тулькарем, одна из подгрупп этой группировки боевиков, воевал с оккупационными силами в 7 боевых боях на разных направлениях и взорвал 4 бомбы на пути оккупационной военной техники.

Батальон Тулькарм также подчеркнул, что его бойцы вместе с рядом других палестинских боевиков убили и ранили нескольких из них в битве с сионистской оккупацией.