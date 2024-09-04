США не выдали визы сборной Ирана по ката

"Чтобы получить время для собеседования для участия в этом соревновании, федерация несколько раз проводила необходимые консультации с американскими посольствами в Армении и Турции, и, наконец, вчера посольство Армении назначило собеседование для сборной Ирана", говорится в заявлении федерации дзюдо Ирана.

"Утром в вторник все члены сборной Ирана по ката посетили посольство со всеми документами, требуемыми посольством США в Армении, но, к сожалению, посольство США действовало непрофессионально, проигнорировав устав Олимпийского движения, и по политическим причинам отказалось выдать вызы сборонй Ирана", отмечается в заявлении.