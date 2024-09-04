Израильский режим арестовал 180 палестинцев на Западном Берегу

Организация по делам палестинских заключенных сообщила в своем заявлении, что со вчерашнего дня сионистский режим арестовал по меньшей мере 30 палестинцев на Западном Берегу. В заявлении отмечается, что некоторые из этих палестинских граждан являются детьми или освобожденными заключенными. "С начала масштабной военной атаки на Западный берег в прошлую среду сионистский режим арестовал более 180 палестинских граждан в этом регионе", говорится в заявлении. В этой организации также отметили, что не располагают окончательной статистикой арестов в городе Дженин, расположенном на Западном Берегу, и ожидается, что за последнюю неделю в этом городе были арестованы десятки человек.