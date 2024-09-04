Организация по делам палестинских заключенных сообщила в своем заявлении, что со вчерашнего дня сионистский режим арестовал по меньшей мере 30 палестинцев на Западном Берегу. В заявлении отмечается, что некоторые из этих палестинских граждан являются детьми или освобожденными заключенными. "С начала масштабной военной атаки на Западный берег в прошлую среду сионистский режим арестовал более 180 палестинских граждан в этом регионе", говорится в заявлении. В этой организации также отметили, что не располагают окончательной статистикой арестов в городе Дженин, расположенном на Западном Берегу, и ожидается, что за последнюю неделю в этом городе были арестованы десятки человек.
Израильский режим арестовал 180 палестинцев на Западном Берегу
4 сент. 2024 г., 14:38
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Тегеран, 4 августа. ИРНА — Сионистский режим арестовал по меньшей мере 180 палестинских граждан на Западном Берегу за последнюю неделю. Об этом сообщил СМИ в среду телеканал Al-Jazeera.
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