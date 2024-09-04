"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке по порту Хайфа

Согласно сообщению телеканала Al Jazeera, "Исламское сопротивление Ирака" в своем заявлении взяло на себя ответственность за беспилотную атаку на порт Хайфа, которая произошла утром сегодня.

Как отмечается в документе, беспилотная атака была проведена в поддержку Газы и в ответ на убийства сионистского режима против палестинского народа.

Также "Исламское сопротивление Ирака" недавно объявило, что оно нанесло удар по электростанции "Алон Тавор" в Хайфе, расположенной на оккупированных территориях.