4 сент. 2024 г., 12:15
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"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке по порту Хайфа

4 сент. 2024 г., 12:15
??????? ID: 85587199
"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке по порту Хайфа

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – В среду "Исламское сопротивление Ирака" сообщило о беспилотном ударе по Хайфе на оккупированных территориях.

Согласно сообщению телеканала Al Jazeera, "Исламское сопротивление Ирака" в своем заявлении взяло на себя ответственность за беспилотную атаку на порт Хайфа, которая произошла утром сегодня.

Как отмечается в документе, беспилотная атака была проведена в поддержку Газы и в ответ на убийства сионистского режима против палестинского народа.

Также "Исламское сопротивление Ирака" недавно объявило, что оно нанесло удар по электростанции "Алон Тавор" в Хайфе, расположенной на оккупированных территориях.

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