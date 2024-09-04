Кровь популярного палестинского актера являются свидетельством угнетения палестинского народа

«Это также вопиет о том, насколько угнетены палестинцы и как лгут так называемые защитники прав человека», написал Канаани на своей странице в социальных сетях.

Преступления сионистов расширились, поскольку преступная банда в Тель-Авиве питается человеческой кровью, как монстр, отметил Канаани, имея в виду кровавую бойню, которую Израиль совершает каждый день.

Во время своих последних преступлений против палестинцев израильский режим убил Рашада абу Шейле после бомбардировки школы в лагере Джабалия в Газе.