4 сент. 2024 г., 11:55
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Новости ID: 85587183
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Кровь популярного палестинского актера являются свидетельством угнетения палестинского народа

4 сент. 2024 г., 11:55
Новости ID: 85587183
Кровь популярного палестинского актера являются свидетельством угнетения палестинского народа

Тегеран, 4 августа. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани прокомментировал убийство популярного палестинского актера израильским режимом заявив, что кровь Рашада абу Шейле и более 40 тыс. других палестинцев в Газе доказывает злой дух сионистских оккупантов.

«Это также вопиет о том, насколько угнетены палестинцы и как лгут так называемые защитники прав человека», написал Канаани на своей странице в социальных сетях.

Преступления сионистов расширились, поскольку преступная банда в Тель-Авиве питается человеческой кровью, как монстр, отметил Канаани, имея в виду кровавую бойню, которую Израиль совершает каждый день.

Во время своих последних преступлений против палестинцев израильский режим убил Рашада абу Шейле после бомбардировки школы в лагере Джабалия в Газе.

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