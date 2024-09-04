ХАМАС: продолжение операции оккупантов в Газе угрожает жизни израильских пленных

«Израильские пленные погибли либо в результате бомбардировок израильской армии, либо в результате обстрела израильских сил, либо в ходе столкновений с силами Сопротивления», - сказал Хамдан в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, заявления Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник вечером были лишь отчаянной попыткой избежать ответственности за гибель пленных израильского режима.

Как отметил член политбюро палестинского движения, возвращение израильских пленных произойдет только после прекращения войны в Газе и полного вывода израильских войск.

Что касается оси Филадельфии, Хамдан сказал, что их позиция ясна и они не согласятся с израильским присутствием там ни в каком формате.