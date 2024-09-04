4 сент. 2024 г., 11:21
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85587158
T T
0 Persons

????

ХАМАС: продолжение операции оккупантов в Газе угрожает жизни израильских пленных

4 сент. 2024 г., 11:21
??????? ID: 85587158
ХАМАС: продолжение операции оккупантов в Газе угрожает жизни израильских пленных

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Продолжение операции оккупантов в Газе, вместо возвращения израильских пленных, приведет к их гибели. Об этом предупредил во вторник вечером член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

«Израильские пленные погибли либо в результате бомбардировок израильской армии, либо в результате обстрела израильских сил, либо в ходе столкновений с силами Сопротивления», - сказал Хамдан в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, заявления Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник вечером были лишь отчаянной попыткой избежать ответственности за гибель пленных израильского режима.

Как отметил член политбюро палестинского движения, возвращение израильских пленных произойдет только после прекращения войны в Газе и полного вывода израильских войск.

Что касается оси Филадельфии, Хамдан сказал, что их позиция ясна и они не согласятся с израильским присутствием там ни в каком формате.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .