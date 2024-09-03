3 сент. 2024 г., 20:45
Новости ID: 85586890
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Британский поверенный в делах вызван в МИД Ирана

3 сент. 2024 г., 20:45
Новости ID: 85586890
Британский поверенный в делах вызван в МИД Ирана

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Вследствие недавних санкций Великобритании против трех физических лиц и одной организации из Ирана, в среду, 13 сентября 2023 года, временный поверенный в делах посольства Великобритании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел.

Во время вызова было выражено осуждение этого шага, который противоречит заявленной политике нового британского правительства о стремлении к взаимодействию и сотрудничеству.

Также было подчеркнуто: «всем известно, что главный источник нестабильности в регионе - это оккупационный режим Израиля, который получает всестороннюю политическую и военную поддержку от некоторых претендентов на стабильность в регионе, включая Великобританию».

Глава третьего отдела Западной Европы напомнил: «поддержка этими странами геноцида палестинцев со стороны израильского режима и их попытки обезопасить от ответственности Нетаньяху, военного преступника, являются основой нестабильности и небезопасности в регионе».

Поверенный в делах Великобритании заявил, что передаст информацию в свою столицу.

Британские источники сообщили в понедельник правительство Великобритании ввело санкции против трех физических лиц и одной организации из Ирана по обвинению в деятельности, дестабилизирующей безопасность израильского режима.

По данным СМИ этой страны, Хамид Фазли и Бехнам Шахрияри были подвергнуты санкциям со стороны Великобритании, ярого сторонника израильского режима, по обвинению в участии в поддержке вооруженных групп, которые, по утверждению Великобритании, стремятся дестабилизировать израильский режим.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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