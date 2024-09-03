Пезешкиян подчеркнул решительную поддержку сопротивлению Палестины

Масъуд Пезешиян в своем послании к девятой сессии "Муджахидов в изгнании" назвал Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана, погибшего в результате несчастного случая, "ученым дипломатом", "Мастером дипломатии" и "полным примером дипломата сопротивления".

Он написал: "С самого начала своего пребывания в правительстве я объявил о своей безоговорочной поддержке палестинского народа и угнетенных мира и подчеркнул свою готовность отстаивать их права во всех сферах".

Он подчеркнул: "Мы всегда, в любой должности и в любых условиях, должны считать себя обязанными отстаивать справедливость и поддерживать борцов за справедливость и угнетенных, потому что, несомненно, стремление к справедливости и справедливость просвещенных людей и пробужденных совести могут стать путеводной звездой для построения и реализации светлого будущего и жизни под знаком справедливости и благополучия".