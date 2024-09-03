3 сент. 2024 г., 20:13
Новости ID: 85586872
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян подчеркнул решительную поддержку сопротивлению Палестины

3 сент. 2024 г., 20:13
Новости ID: 85586872
Пезешкиян подчеркнул решительную поддержку сопротивлению Палестины

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Президент в своем послании к девятой сессии "Муджахидов в изгнании" выразил глубокое уважение к заслугам погибшего Амира Абдоллахияна, подчеркнув готовность правительства четырнадцатого созыва оказывать полную поддержку и помощь борьбе всех угнетенных мира против фронта империализма, особенно сопротивлению угнетенного палестинского народа против сионистского режима.

Масъуд Пезешиян в своем послании к девятой сессии "Муджахидов в изгнании" назвал Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана, погибшего в результате несчастного случая, "ученым дипломатом", "Мастером дипломатии" и "полным примером дипломата сопротивления".

Он написал: "С самого начала своего пребывания в правительстве я объявил о своей безоговорочной поддержке палестинского народа и угнетенных мира и подчеркнул свою готовность отстаивать их права во всех сферах".

Он подчеркнул: "Мы всегда, в любой должности и в любых условиях, должны считать себя обязанными отстаивать справедливость и поддерживать борцов за справедливость и угнетенных, потому что, несомненно, стремление к справедливости и справедливость просвещенных людей и пробужденных совести могут стать путеводной звездой для построения и реализации светлого будущего и жизни под знаком справедливости и благополучия".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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