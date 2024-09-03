Посол Австралии в Тегеране вызван в МИД

В связи с публикацией оскорбительного материала в социальных сетях посольством Австралии в Тегеране, Иэн Макканвил, посол этой страны, был вызван в МИД руководителем регионального управления в текущий день, 3 сентября.

Руководитель регионального управления МИД выразил решительный протест в связи с действиями посольства Австралии по распространению этого нарушающего нормы содержания, осудил этот шаг и добавил: "Опубликованный посольством Австралии материал является оскорбительным и противоречит нормам и обычаям, а также иранской и исламской культуре, и необходимо надлежащим образом компенсировать этот ущерб и категорически избегать повторения подобных случаев. Кроме того, подобные действия со стороны посольства противоречат международному праву и Венской конвенции о дипломатических сношениях, касающейся поведения политических представительств в отношении уважения законов и правил принимающего государства".

Руководитель регионального управления МИД подчеркнул: "История внешних отношений Ирана свидетельствует о высокой чувствительности общественности и ее реакции на подобные нарушающие нормы действия".

Посол Австралии, подчеркнув, что посольство его страны не имело намерения оскорблять народ и ценности иранского общества, заявил, что в этом сообщении не упоминалось имя Ирана.

Он заявил, что передаст в Канберру вопросы, вызывающие беспокойство, и позицию правительства Исламской Республики Иран.