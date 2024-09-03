Реакция иранских дипломатов на присутствие Джавида Рехмана на встрече с группой "Муджахедин-е Хальк"

Расул Мусави, директор департамента Южной Азии Министерства иностранных дел Ирана, написал в своем аккаунте в социальных сетях: "Для международных организаций по правам человека нет ничего более позорного, чем то, что Джавид Рахман, их докладчик, после 6 лет работы над докладом об Иране, называет лидера террористов Марьяма Раджави избранным президентом Ирана!"

Он продолжил: "Когда он совершает такое позорное действие, неудивительно, что Ричарда Беннета не пускают в Афганистан".

Аббас Багерпур, посол Ирана в Австрии, также отреагировал на этот инцидент: "Мы привержены усилиям по улучшению прав человека и сотрудничеству с ООН. Однако, этот спектакль (присутствие бывшего докладчика Совета по правам человека на встрече с "Муджахедин-е Хальк") свидетельствует о том, что основным источником информации для отчетов этой организации об Иране была террористическая секта, которая теперь, без удивления, финансируется той же террористической группой!"

Он подчеркнул, что злоупотребление структурой ООН со стороны некоторых членов Европейского Союза имеет обратный эффект.