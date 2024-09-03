Нетаньяху препятствует заключению соглашения о перемирии, заявили в ХАМАС

«Заявления президента США Джо Байдена свидетельствуют о признании американцами того, что Нетаньяху препятствует усилиям по достижению соглашения», - сказал Абу Зухри.

По его словам, ХАМАС готов участвовать в любых усилиях или предложениях, которые гарантируют прекращение огня и полный вывод войск из сектора Газа.

Ранее президент США заявил, что окончательное соглашение по обмену пленными уже близко, однако премьер-министр Израиля не принимает достаточных мер для реализации этого соглашения.

Переговоры ХАМАС и Израиля зашли в тупик из-за двух стратегических коридоров – коридора Нецарим, который проходит по всей территории Газы, и коридора Филадельфия вдоль границы с Египтом.