3 сент. 2024 г., 13:34
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Новости ID: 85586569
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Нетаньяху препятствует заключению соглашения о перемирии, заявили в ХАМАС

3 сент. 2024 г., 13:34
Новости ID: 85586569
Нетаньяху препятствует заключению соглашения о перемирии, заявили в ХАМАС

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, препятствует достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Заявления президента США Джо Байдена свидетельствуют о признании американцами того, что Нетаньяху препятствует усилиям по достижению соглашения», - сказал Абу Зухри.

По его словам, ХАМАС готов участвовать в любых усилиях или предложениях, которые гарантируют прекращение огня и полный вывод войск из сектора Газа.

Ранее президент США заявил, что окончательное соглашение по обмену пленными уже близко, однако премьер-министр Израиля не принимает достаточных мер для реализации этого соглашения.

Переговоры ХАМАС и Израиля зашли в тупик из-за двух стратегических коридоров – коридора Нецарим, который проходит по всей территории Газы, и коридора Филадельфия вдоль границы с Египтом.

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