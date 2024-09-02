Главы МИД Ирана и Ирландии обсудили ситуацию в Газе и Украине

Глава МИД Ираландии поздравил Арагчи с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов.

Министр иностранных дел Ирландии выразил обеспокоенность по поводу распространения напряженности в регионе Ближнего Востока и особенно в секторе Газа и Ливане. "Ирландия хочет немедленного прекращения огня в секторе Газа и обмена пленными, чтобы обеспечить гуманитарную помощь. Помощь может быть отправлена ​​жителям Газы", подчеркнул он.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил необходимость немедленного прекращения войны против народа Газы. "Исламская Республика Иран поддерживает любое соглашение между ХАМАС и палестинским народом", добавил Арагчи.

"Исламская Республика Иран выступает за деэскалацию напряженности в регионе, но Нетаньяху и сионистский режим стремятся распространить насилие и распространить его на другие регионы, включая Западный берег. Поэтому каждый должен предпринять немедленные и эффективные усилия, чтобы остановить насилие в секторе Газа", сказал глава иранской дипломатии.