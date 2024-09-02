МИД Ирана: мир не забудет роль Великобритании в создании израильского режима

Об этом написал Канаани в X в послании, посвященном годовщине кончины Раиса-Али Дельвари.

"Великая иранская нация имеет богатую и гордую историю борьбы с гегемонией колонизаторов, включая британский колониализм, и обретения политической независимости", написал он.

Историческое гегемонистское поведение и попытка его продолжения, создающее разделение и институционализирующее проблемы и кризисы в важных региональных вопросах, включая палестинский вопрос, являются важной главой британской колониальной политики в Западной Азии, добавил он.

Страны региона и мира не забудут, как британские государственные деятели создали режим апартеида Израиля в самом сердце исламского мира, заявил он.

Он отметил, что, поддерживая сионистский режим, они соучаствуют в геноциде, массовых убийствах, страданиях и перемещении палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу.

Раис Али Делвари был национальным героем в Иране, который организовал народное сопротивление британским колониальным силам, вторгшимся в азиатскую страну в 1915 году.