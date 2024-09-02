РФ и Иран скоро завершат работу над межгосударственным соглашением

"В самое ближайшее время мы должны завершить окончательно подготовку нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном. И это будет символическим шагом в наших отношениях с новым иранским руководством", - сказал Лавров.

По его словам, у Москвы нет никаких сомнений в том, что заявления нового президента Ирана, нового министра иностранных дел Исламской Республики о преемственности в отношениях с Российской Федерацией "отражают искреннее намерение и настрой нового иранского руководства".

При этом, отметил российский министр, отношения между Россией и Ираном быстро развиваются, "масса двусторонних проектов уже работает". "Я считаю, что цифры, которые характеризуют рост товарооборота и объем инвестиций, они говорят сами за себя. Постоянно эти цифры повышаются, так что у нас светлое будущее", - добавил Лавров.