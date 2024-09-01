Окончательный отчет Верховной комиссии по изучению масштабов и причин авиакатастрофы вертолета, перевозившего Президента и его спутников, был опубликован

1 - Все документы, связанные с ремонтом и обслуживанием вертолета - с момента его приобретения и использования до момента аварии, включая капитальный ремонт и замену основных деталей, были изучены, и все действия были предприняты в соответствии с установленными стандартами.

2 - Документы, связанные с ремонтом вертолета за последние 4 года, также были тщательно изучены и проанализированы, и никаких проблем в ходе предпринятых действий не было обнаружено.

3 - Отчеты о документах и переписке, связанные с выполнением миссии, начиная с момента запроса вертолета со стороны Администрации Президента, передачи вертолета, определения порядка выполнения миссии и отправки вертолета из Тегерана в Тебриз, размещения в аэропорту Тебриза, дозаправки, наблюдения за вертолетами, начала и продолжения полетной миссии должностных лиц в указанные места, были получены и соответствовали инструкциям, распоряжениям и правилам, нормативам и стандартам.

4 - Маршруты полета из Тебриза к плотине Кизкалеси и оттуда к нефтеперерабатывающему заводу Тебриза также были тщательно изучены экспертами, и было установлено, что вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от него.

5 - Портативный компьютер, сопровождавший пилота вертолета (iPad), был восстановлен экспертами и специалистами, что показало, что информация о маршруте полета вертолета, начиная с вылета из Тебриза к плотине Кизкалеси и оттуда, во время возвращения, до момента аварии, соответствовала "заранее определенному маршруту".

6 - Оставшиеся части и системы вертолета (то есть двигатели, силовые и топливные системы, электронное оборудование, авионика) были протестированы экспертами и специалистами Организации авиационной промышленности Министерства обороны, и никаких существенных дефектов, приведших к падению вертолета, обнаружено не было.

7 - Отчеты Метеорологической организации (то есть текущая погода, прогнозы и предупреждения об нестабильных погодных условиях) за день до и в день происшествия были тщательно изучены экспертами, и они соответствовали сложившимся в день аварии условиям.

8 - Информация из системы записи голоса в кабине (CVR) и системы записи полетных данных (FDR) сопровождающего вертолета (Ми-171) была изучена, и в этих системах не было зафиксировано никаких сообщений или объявлений о чрезвычайной ситуации со стороны пилота вертолета.

9 - Согласно отчету технической медицинской экспертной комиссии, в результатах токсикологических и патологоанатомических исследований тел погибших не было выявлено никаких подозрительных моментов.

10 - Детали и системы вертолета были подвергнуты экспертному анализу, и признаков диверсии в деталях и системах обнаружено не было.

11 - Вероятность поражения вертолета средствами радиоэлектронной борьбы, созданием магнитного поля или лазерного воздействия была тщательно изучена экспертами, и было заявлено, что вмешательство указанных факторов в возникновение аварии исключается.

В заключении этого отчета говорится:

Принимая во внимание 11 пунктов и тщательные экспертные и специализированные исследования, а также многочисленные испытания и их результаты, окончательное мнение Верховной экспертной комиссии Генерального штаба Вооруженных Сил состоит в том, что:

Основной причиной падения вертолета стали "сложные климатические и погодные условия региона весной", а именно внезапное возникновение "плотного поднимающегося тумана", которое привело к столкновению вертолета с горой.