Модернизированный танк M60 был присоединен к Сухопутным войскам Армии Ирана

Церемония присоединения танка M60, который был модернизирован и усовершенствован в Центре производства, оптимизации и модернизации имени Шахида Зархарана, состоялась в воскресенье в присутствии Главнокомандующего Армией генерал-лейтенанта Абдолрахима Мусави, командующего Сухопутными войсками генерал-майора Киумарса Хейдари и группы командиров этого вида войск.

Танк M60 сравнялся с современными танками мира в вопросах бронезащиты и бронетанковых возможностей и был оптимизирован на передовом технологическом уровне.

Оптимизированные системы этого танка включают в себя систему управления огнем, соосный пулемет, командирский пулемет, двухосевую платформу для командирского пулемета.

Танк оснащен новой командирской башней, ящиками для хранения, реактивной броней, песчаными экранами, лазерной системой обнаружения, инфракрасной помехозащитной системой, дымовыми гранатами, интеллектуальной системой пожаротушения, камерами переднего, заднего и бокового обзора, системой связи, системой противодействия современным войнам, системой запуска, системой электроснабжения, водительским пультом, кожухом ствола и системой отопления, что повысило его маневренность днем и ночью.