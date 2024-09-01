Израиль сталкивается с серьезными трудностями в борьбе с беспилотниками "Хезболлы"

Несмотря на неравную войну между "Хезболлой" и израильским режимом, а также на всестороннюю поддержку Вашингтона Тель-Авиву, изнурительная война "Хезболлы" нанесла сокрушительный удар по сионистам. Операция движения исламского сопротивления в день Арбаин, 25 августа, по-прежнему является предметом обсуждения в израильских кругах.

Как сообщил Йоав Зейтун, военный аналитик сионистского режима, Израиль проводит расследование в связи с гибелью сержанта Давида Моше Бен Шитрита во время нападения "Хезболлы" в минувшее воскресенье.

«Израиль готовится к будущему, извлекая уроки из ракетного обстрела и крупнейшего нападения "Хезболлы" со времен войны 2006 года, целью которого было истощение запасов ракет-перехватчиков израильской системы противоракетной обороны», - отметил он.

«Нападение началось в 4:37 утра по палестинскому времени и продолжалось около двух с половиной часов. "Хезболла" выпустила 250 ракет и беспилотников по определенным целям, включая Галилею. "Хезболла" выпустила около 30-40 обычных и крупных ракет. Удары были точными, после чего были запущены дроны-смертники. Проблема в том, что беспилотники взлетают с низкой высоты с юга Ливана, где горные препятствия затрудняют работу израильской армии и не позволяют радарам обнаружить беспилотники», - уточнил аналитик.

«Газа – равнина, и любой выстрел, как только он поднимается в воздух, легко обнаруживается, поэтому сирена звучит в течение нескольких секунд. Но в Галилее ситуация другая, и там мы сталкиваемся с вызовами, - сказал Зейтун, цитируя командующего ПВО израильского режима. - Мы столкнулись с умным противником по имени "Хезболла", который пока не показал все свои возможности».