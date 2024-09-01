Иранский традиционный вид спорта «Зурхане» в сердце Москвы

Первое выступление этой группы традиционных иранских спортсменов состоялось напротив Москва-Сити рядом с рекой в центральном районе российской столицы и было встречено с энтузиазмом российскими гражданами, присутствовавшими на этой церемонии.

Национальная сборная Ирана по традиционным видам спорта прибыла в Москву при поддержке культурного атташе в посольстве Исламской Республики Иран в России и мэрии российской столицы для проведения четырех программ.

На этой церемонии, в которой приняли участие некоторые российские граждане, а также ряд проживающих в Москве иранцев, присутствовали Мехрали Баранчешме, руководитель Федерации Зурхане и богатырской борьбы, и Масъуд Ахмадванд, культурный атташе в посольстве Ирана в России.