1 сент. 2024 г., 17:42
Новости ID: 85585352
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранский традиционный вид спорта «Зурхане» в сердце Москвы

1 сент. 2024 г., 17:42
Новости ID: 85585352
Иранский традиционный вид спорта «Зурхане» в сердце Москвы

Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Члены национальной сборной Ирана по традиционным и богатырским видам спорта во время поездки в Москву и демонстрации своих специальных движений познакомили присутствующих российских граждан с этим видом спорта.

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Первое выступление этой группы традиционных иранских спортсменов состоялось напротив Москва-Сити рядом с рекой в центральном районе российской столицы и было встречено с энтузиазмом российскими гражданами, присутствовавшими на этой церемонии.

Национальная сборная Ирана по традиционным видам спорта прибыла в Москву при поддержке культурного атташе в посольстве Исламской Республики Иран в России и мэрии российской столицы для проведения четырех программ.

На этой церемонии, в которой приняли участие некоторые российские граждане, а также ряд проживающих в Москве иранцев, присутствовали Мехрали Баранчешме, руководитель Федерации Зурхане и богатырской борьбы, и Масъуд Ахмадванд, культурный атташе в посольстве Ирана в России.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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