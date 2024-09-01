ХАМАС: ответственность за смерть израильских заключенных в Газе лежит на Нетаньяху и Байдене

Аззат аль-Рашк, член политического бюро Движения исламского сопротивления (ХАМАС), подчеркнул, что ответственность за убийство израильских заключенных лежит на правительстве израильского режима, которое по-прежнему настаивает на продолжении геноцида и уклонении от соглашения о прекращении огня.

Он добавил, что правительство США также несет ответственность за поддержку израильского режима и участие в войне этого режима против народа Газы.

Член политбюро ХАМАС заявил, что каждый день палестинский народ подвергается нападениям с использованием американского оружия со стороны израильского режима, и израильские заключенные в Газе также были убиты только в результате атак и бомбардировок этого режима.

Он добавил, что если президент США Байден действительно заботится о жизни заключенных, он должен прекратить финансовую и военную поддержку израильского режима и оказать на него давление, чтобы немедленно прекратить войну.