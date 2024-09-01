1 сент. 2024 г., 11:16
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Новости ID: 85584839
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Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, заявил Лавров

1 сент. 2024 г., 11:16
Новости ID: 85584839
Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, заявил Лавров

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Иран категорически не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия, его пытаются провоцировать. С таким утверждением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать. Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на церемонии вступления в должность нового президента – это, конечно, провокация, - отметил Лавров. - Тогда Иран не стал реагировать, но заявил, что оставляет за собой это право, потому что были нарушены его территориальная целостность, суверенитет – сознательно был ликвидирован гость правительства Исламской Республики Иран».

«Правительство Израиля, которое сейчас сложилось, довольно политически жесткое, особо не скрывает. Наверное, они хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы раз и навсегда попробовать решить все проблемы и с ХАМАС, и с "Хезболлой", и с проиранскими группировками в Сирии и в Ираке, и с самим Ираном», - сказал министр, отметив, что единственный, кто хочет большую войну между Ираном и Израилем с вовлечением соседних стран – это Израиль.

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