Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, заявил Лавров

«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать. Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на церемонии вступления в должность нового президента – это, конечно, провокация, - отметил Лавров. - Тогда Иран не стал реагировать, но заявил, что оставляет за собой это право, потому что были нарушены его территориальная целостность, суверенитет – сознательно был ликвидирован гость правительства Исламской Республики Иран».

«Правительство Израиля, которое сейчас сложилось, довольно политически жесткое, особо не скрывает. Наверное, они хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы раз и навсегда попробовать решить все проблемы и с ХАМАС, и с "Хезболлой", и с проиранскими группировками в Сирии и в Ираке, и с самим Ираном», - сказал министр, отметив, что единственный, кто хочет большую войну между Ираном и Израилем с вовлечением соседних стран – это Израиль.