"Ансар Аллах": Недавнее преступление Израиля стало крупнейшей операцией по изгнанию палестинцев за последние 20 лет

Политический офис йеменского движения "Ансар Аллах" в заявлении, выражая глубокую обеспокоенность, подчеркнул, что внимательно следит за военной напряженностью и нападениями сионистского режима на Западный берег, а также за вторжением израильских военных в палестинские лагеря.

«Израильский враг развязал руки вооруженным до зубов сионистским поселенцам, чтобы они убивали мирных жителей и сжигали их дома в палестинских деревнях и поселках», - отмечается в документе.

В продолжение, "Ансар Аллах" поздравил палестинское Сопротивление с противостоянием агрессии врага и проведением мученических операций, а также с единством палестинского Сопротивления и его различных групп, подчеркнув, что эти группы находятся на продвинутом этапе развития и координации.

В заключительной части заявления подчеркивается, что вооруженные силы Йемена будут и впредь оказывать поддержку палестинскому народу, и операции по оказанию помощи будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия и блокада сектора Газа.