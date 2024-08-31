31 авг. 2024 г., 19:47
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Иранская спортсменка принесла первое золото для иранской команды в Париже

31 авг. 2024 г., 19:47
??????? ID: 85584361
Иранская спортсменка принесла первое золото для иранской команды в Париже

Тегеран, 31 августа. ИРНА — Иранская спортсменка Саре Джаванмарди завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх в Париже по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Джаванмарди выиграла золотую медаль, соревнуясь с семью другими стрелками на Параолимпийских играх 2024 года в Токио.

Иранка набрала 236,8 балла, опередив стрелков из Турции и Индии, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

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