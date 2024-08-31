Иранская спортсменка принесла первое золото для иранской команды в Париже

Джаванмарди выиграла золотую медаль, соревнуясь с семью другими стрелками на Параолимпийских играх 2024 года в Токио.

Иранка набрала 236,8 балла, опередив стрелков из Турции и Индии, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.