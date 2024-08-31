Сионистский режим – барьер на пути к стабильности и развитию исламского мира

50-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялась 29-30 августа в Яунде, столице Республики Камерун, с участием генерального директора по международному миру и безопасности МИД Ирана Асадуллах Эшрак Джахроми.

Ключевой темой обсуждения на сессии стала "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры между странами-членами ОИС". На сессии Эшрак Джахроми, возглавлявшая делегацию Ирана, выступил с речью от имени Исламской Республики Иран.

В начале своего выступления иранский чиновник выразив глубокую обеспокоенность, решительно осудил зверские нападения и преступления израильского режима против беззащитного палестинского народа в секторе Газа за последние 11 месяцев, особенно недавний террористический акт по убийству Исмаила Хании.

Эшрак Джахроми призвал международное сообщество и ОИС к решительным действиям, чтобы немедленно остановить действия израильского режима, которые являются ярким примером военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида, и подчеркнул необходимость привлечения израильского режима к ответственности за совершенные преступления.

Представитель Исламской Республики Иран также подчеркнул необходимость уделять внимание корням нестабильности и кризисов в регионе Западной Азии, отметив, что cионистский оккупационный режим является главным препятствием на пути к стабильности и устойчивому развитию исламского мира и стран региона. По его словам, дестабилизирующие действия и политика этого режима являются серьезным препятствием для сотрудничества между исламскими странами и для создания региональной экономической конвергенции между странами-членами ОИС.