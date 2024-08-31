31 авг. 2024 г., 13:33
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Новости ID: 85584013
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Хамас: сопротивление удивит сионистский режим на Западном берегу

31 авг. 2024 г., 13:33
Новости ID: 85584013
Хамас: сопротивление удивит сионистский режим на Западном берегу

Тегеран, 31 августа. ИРНА — Палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) заявило, что сопротивление на Западном берегу удивит сионистский режим после двух антисионистских операций в северном Халиле.

Движение выступило с заявлением, в котором говорится, что две совместные операции, проведенные вблизи Гош-ацийона и сионистского поселения Карми-Цур в северной части Халиля, являются четким сигналом о том, что до тех пор, пока продолжается агрессия сионистского режима против народа и палестинской территории, Сопротивление будет оставаться сильным.

Отметив, что эти конкретные операции имеют особое значение с точки зрения расположения в Халиле на юге Западного берега, ХАМАС добавил, что операции проводились в нынешней сложной ситуации, когда мы являемся свидетелями усиления нападений сионистского режима на северные провинции Западного берега и геноцида в секторе Газа. Раздевайся.

Движение подчеркнуло, что враг не может монополизировать какую-либо часть родины, а силы сопротивления на Западном берегу в любое время и в любом месте застигнут врасплох оккупационный израильский режим.

Хамас заявил, что новая операция стала еще одним сильным ударом по службам безопасности сионистского врага и была проведена в ситуации, когда режим находится в полной боевой готовности.

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