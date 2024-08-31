31 авг. 2024 г., 11:28
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Новости ID: 85583832
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Дроны "Хезболлы" вызывают тревогу у израильских спецслужб

31 авг. 2024 г., 11:28
Новости ID: 85583832
Дроны "Хезболлы" вызывают тревогу у израильских спецслужб

Тегеран, 31 августа, ИРНА – Беспилотники "Хезболлы" вызывают серьезную тревогу у израильских спецслужб. Об этом сообщил сегодня израильский источник.

Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на 12-й канал израильского телевидения, сообщил, что беспилотники "Хезболлы" привели к гибели и ранению нескольких человек, а также нанесли значительный ущерб израильской инфраструктуре.

По данным телеканала, "Хезболла" ежедневно запускает в сторону Израиля несколько дронов, которые в силу своих высоких характеристик не могут быть перехвачены израильской системой ПВО.

Одновременно с этим сообщением "Хезболла" обстреляла израильские поселения и военные позиции на севере оккупированной Палестины десятками ракет.

На севере Израиля в восьми разных местах непрерывно звучат сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле.

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