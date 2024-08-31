31 авг. 2024 г., 10:11
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85583700
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Новые подробности о нападении на израильское поселение Карми Цур

31 авг. 2024 г., 10:11
Новости ID: 85583700
Новые подробности о нападении на израильское поселение Карми Цур

Тегеран, 31 августа, ИРНА – Палестинский боевик совершил наезд на охранника поселения Карми Цур, а затем проник в поселение и произвел выстрелы по израильтянам. Об этом сообщили сегодня утром израильские СМИ.

Согласно этим источникам, стрельба произошла после того, как у входа в поселение взорвался заминированный автомобиль.

Израильские источники сообщили о ранении двух сионистов в результате этой атаки.

Израильская армия сообщила, что операция в районе поселения Карми Цур продолжается, и инцидент не завершен.

В этой связи, газета «Едиот Ахронот» сообщила о том, что израильские военные произвели выстрелы по исполнителю операции.

Израильская армия перебросила в этот район большое количество войск.

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