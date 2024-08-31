Новые подробности о нападении на израильское поселение Карми Цур

Согласно этим источникам, стрельба произошла после того, как у входа в поселение взорвался заминированный автомобиль.
Израильские источники сообщили о ранении двух сионистов в результате этой атаки.
Израильская армия сообщила, что операция в районе поселения Карми Цур продолжается, и инцидент не завершен.
В этой связи, газета «Едиот Ахронот» сообщила о том, что израильские военные произвели выстрелы по исполнителю операции.
Израильская армия перебросила в этот район большое количество войск.
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